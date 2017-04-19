Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Hayvanat Bahçesi'nde yıldırım çarpması sonucu rahatsızlandıktan sonra tedavisi sırasında telef olan erkek aslan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin eğitim materyali olarak değerlendirilecek.



YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU TEDAVİ SIRASINDA ÖLDÜ

Antalya Hayvanat Bahçesi ile MAKÜ arasındaki işbirliği protokolu gereği bir süre önce yıldırım çarpması sonucu rahatsızlanan ve tedavi edilmesinin ardından ölen aslan, Veteriner Fakültesi Anatomi Bölümü'ne getirildi.



Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Özgel, "Aslan fakültemize bağışlandı. Eğitim materyali olarak değerlendirilecek. Öncelikle iç organları incelenecek. Kemikleri çıkarılarak iskelet olarak değerlendirilecek." dedi.







KADAVRA OLARAK İNCELENECEK

İlk defa bir aslanı inceleyecekleri için nelerle karşılaşacakları konusunda meraklı olduklarını vurgulayan Özgel, hayvanın iskeletinin aynı formatta hazırlanıp değerlendirileceğini, Hayvan Müzesi'nin yavaş yavaş oluşturulduğunu, başka hayvanların iskeletlerinin de bu müzede yer alacağını kaydetti.



Veteriner Fakültesi birinci sınıf öğrencileri Doğuş Özalkan ve Özlem Önür de televizyonlarda, ilk defa kadavra olarak bir aslan gördüklerini belirterek, heyecanlı olduklarını söyledi.