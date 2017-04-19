Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Osman Özköylü kaybettikleri maçın ardından katıldığı basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çok üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Osman Özköylü, "Rakiplerimiz Elazığspor ile Şanlıurfaspor’un kazandığı bir haftada sahamızda kazanmayı çok istiyorduk. Manisaspor’da bizim gibi tehlike hattının içinde yer alıyorlar. İlk yarı bizi iyi kontrol ettiler, ikinci yarı biz kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Oyun hakimiyetini ele aldık, öne de geçtik artık 2-0 yakalayacağımız noktada yediğimiz goller bizi oyundan düşürdü. Tabii ki kendi sahamızda bu kritik maçta aldığımız mağlubiyet üzüntü vericidir" diye konuştu.

“BİZ BU TEPKİYİ VE HAKARETLERİ HİÇ HAK ETMİYORUZ”

Mağlubiyet sonrası tepkileri hak etmediklerini vurgulayan Osman Özköylü, "Futbolun içinde her şey var. Haftalardır iyi sonuç alan bir Samsunspor vardı. Bugün de böyle oldu bizim adımıza bir nazarlık olsun. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. En çok üzüldüğüm şey taraftarın gösterdiği tepkiler. Kötü sözler, hareketler beni çok daha fazla üzdü. Herkes bu takımı elleri patlayıncaya kadar alkışlaması lazım. Hakaret etmek değil, kötü söz söylemek değil, bu gerçekten hoş değildi. Biz ne şartlarda ne zorluklarla bu takımı bu hale getirdik. İkinci yarının en fazla puan toplayan 3 takımından bir tanesi Samsunspor. Bugün kaybetmiş olabiliriz, canımız sağ olsun. Yarış devam ediyor. Biz bu tepkiyi ve hakaretleri hiç hak etmiyoruz. Yazık günah gerçekten, ben çok üzüldüm ve kırıldım. Ben bunları söyleyenlere aynen iade ediyorum" şeklinde konuştu.

“BEN ’ŞEREFSİZ’ DENMEYİ HAK ETMİYORUM, BEN ’KARAKTERSİZ’ DENMEYİ HAK ETMİYORUM”

Kendisine edilen hakaretleri kabul etmediğini dile getiren Özköylü, şunları söyledi:

"Takıma küfreden taraftarlar bir daha maça gelmesin. Bize hareket edecek olan varsa gelmesin maça. Ben buraya ne şartlarda geldim, ne şartlarda aldım ortada. Ben ’şerefsiz’ denmeyi hak etmiyorum, ben ’karaktersiz’ denmeyi hak etmiyorum, ben buraya boynuma ipi geçirdim de geldim. Bunun için mi geldik biz, inanın maç anında istifa etmeyi düşündüm. Ama bu mücadeleye girdim ben bu çocukları yalnız bırakamam. Bu kadar karakterli oyuncuları ben yalnız bırakamam, bana yakışmaz ve bu mücadeleye de nankörlük olur. Biz işimizi yapacağız, Elazığspor maçında alacağız sonuçla bize söylenenlerin hepsini söyleyenlere iade edeceğiz."