Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı hazırlıkları devam ederken iki futbolcudan kötü haber geldi. Simon Kjaer ve Gregory van der Wiel ağrıları nedeniyle antrenmana çıkmadı.

Kjaer'in antrenmanda zorlanmaya bağlı olarak arka adalesinden yaşadığı sakatlık teknik ekibi korkuttu. Danimarkalı stoperin derbiye yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Kjaer'in maça yetişmesi beklense de, olası bir olumsuz durumda Roman Neustadter ilk 11'de görev alabilir.

Gregory van der Wiel'ın da maça yetişmesi ve 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Ancak teknik direktör Dick Advocaat sağ bek pozisyonundaki tercihini yapmış değil. Son dönemde antrenman temposunu yükselten Şener Özbayraklı'nın Türk Telekom Arena'da ilk 11'de oynaması daha yüksek bir ihtimal olarak göze çarpıyor.

Şener Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Ülker Stadyumu'nda oynanan Galatasaray maçında ilk 11'de görev almıştı. Milli futbolcu Robin van Persie'nin attığı ilk golün de asistini yapmıştı.