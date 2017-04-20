Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘’Beşiktaş Lyon mücadelesi saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak?’’ gibi merak edilen detayları bu haberde derledik. UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam Türk ve Fransız futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan Beşiktaş Lyon maçına artık saatler kaldı. İlk mücadelede, maç öncesi çıkan olayların ardından normal saatinden 45 dakika geç başlamıştı. Fransa’daki maça hızlı başlayan Beşiktaş, Babel’in attığı golle 83.dakikaya kadar durumu 1-0 önde götürmüştü. Ardından 2 dakika içerisinde şansız bir şekilde 2 golü birden kalesinde gören Beşiktaş, Lyon karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Rövanş maçını Vodafone Arena’da bu akşam oynayacak olan temsilcimiz Beşiktaş, Lyon karşısında gol veya goller bularak, Yarı Finale adını yazdırmak için mücadele edecek. Lyon ise seyirci baskısına rağmen galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Bu zorlu Bjk Lyon maçı kaçta başlayacak? Beşiktaş Lyon maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? ve Beşiktaş'ın maçı hangi kanalda? gibi merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor… İşte Bjk Lyon maçı ile ilgili merak edilenler…

Beşiktaş - Lyon maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile Lyon arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 2. Karşılaşması bu akşam saat 22.05'te başlayacak. Tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan dev mücadele TRT ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş - Lyon maçını aynı zamanda turkiyegazetesi.com.tr'den canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.



Gel bakalım Lyon

Tarihinde Avrupa Ligi’nde ilk defa yarı finalin eşiğinde olan siyah-beyazlılar, olaylı ilk maçın acısını çıkarmak istiyor. Ve beklenen gün geldi, çattı… Bu sezon ligde olduğu kadar Avrupa’da da fırtına gibi esen Beşiktaş, 2-1’lik ilk maçın rövanşında Vodafone Arena’da O.Lyon’u ağırlayacak. Lyonlu taraftarların sahaya girip olay çıkarması sebebiyle 50 dakika gecikmeli başlayan ilk maçta Beşiktaş 1-0 öndeyken 1 dakika içinde yediği iki golle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar, İstanbul’da hem bu maçın intikamını almak, hem de tarihinde Avrupa Ligi’nde ilk defa yarı finale çıkmanın hesaplarını yapıyor. Saat 22.05’te başlayacak kritik maçta Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Beşiktaş’a tur için 1-0 ve iki farklı galibiyetler turu getirecek.







Tezgah büyük

UEFA Lyon-Beşiktaş maçında çıkan olaylar sebebiyle skandal bir karara imza attı. UEFA Lyon-Beşiktaş maçında çıkan olaylar sebebiyle skandal bir karara imza attı. Hem olayların suçlusu Fransız kulübüne hem de Beşiktaş’a aynı cezayı uyguladı. Buna göre her iki kulüp de 2 yıl ertelemeli olarak Avrupa’dan 1 yıl men cezası aldı. Beşiktaş bugünkü maç dâhil 2 yıl boyunca taraftarının çıkaracağı en ufak bir olayda bile Avrupa’dan 1 yıl men-edilecek. O gün maskeli Lyon taraftarlarının kadın, çocuk demeden Beşiktaş tribünlerine saldırmasına, sahaya inmelerine rağmen iki kulüp de ‘aynı suçu işlemiş’ gibi değerlendirildi. Öyle ki maç sonrası her türlü provokatif açıklamaları yapan Lyon Başkanı Aulas bile, “Beşiktaş için maç öncesi bu ceza ağır oldu” demek zorunda kaldı.



Lyon’un sevk maddeleri çoktu

Oysaki her iki kulübün disipline sevk maddeleri bile açıkça farklıydı. Lyon, havai fişek kullanımı, merdiven boşluğu bırakılmaması, yetersiz organizasyon ve Lyon’un ikinci golünden sonra sahaya taraftarların girmesi sebebiyle sevk almıştı. Beşiktaş ise, havai fişek kullanımı, yabancı madde atılması ve taraftar olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. İki kulübe uygulanacak disiplin maddeleri de farklıydı.







Kulüpten sakinlik uyarısı

UEFA’nın cezaları pazartesi günü açıklaması bekleniyordu ama şok karar maçtan sadece bir gün öncesi verildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada taraftara seslenilerek, “Bu karar kulübümüz tarafından haklı görülebilir ve kabul edilebilir değildir. UEFA’ya gerekli itirazlarımızı yaparak süreci takip edeceğiz. Bu noktada taraftarlarımıza ve camiamıza önemli görevler düşmektedir. Sükunetimizi korumalı, Beşiktaşımızı zor durumda bırakacak centilmenlik dışı tüm hâl ve hareketlerden uzak durmaya özen göstermeliyiz” denildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de ceza açıklamasından saatler önce, “DHKP-C terör örgütünün Beşiktaş-Lyon maçında taraftarların arasına karışarak provokasyon yapacağını duydum. Sağduyulu olalım” uyarısı yaptı.







Soros hazır buralardayken



Gezi olaylarının arkasındaki isim olan Soros’un önceki gün Türkiye’ye gelmesi. Taksim’den referandum bitmesine rağmen ayrılmak bilmeyen BBC başta olmak üzere yabancı ülke canlı yayın araçlarının bulunması akıllara, “Yeni bir tezgâh hazırlanıyor” ihtimalini getirdi. Referandum sonrası Türkiye’yi karıştırmak ve yeni bir ayaklanmanın fitilini ateşlemek için yurt içi ve dışındaki hainler için fırsat kollandığı sık sık dillendiriliyordu. Öte yandan bu gelen cezanın Kara Kartal’ın en büyük gücü olan taraftarını da dizginleme görevi göreceği su götürmez bir gerçek. Bu arada UEFA iki kulübe de 100’er bin avro para cezası verdi.







Beşiktaşlı taraftarlardan Lyon’a ninni



Beşiktaşlı taraftarlar, Lyon’un kaldığı otele deniz yoluyla gelerek havai fişekler patlatıp, marşlar söyledi ve Fransızları uyutmadı. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş’ta taraftarlar, rakip takıma sürpriz bir gece yaşattı. Lyon’un konakladığı Çırağan Sarayı’na kara yolu ile ulaşamayan siyah-beyazlılar, deniz yoluyla ulaşarak, Fransız kafilesini uyutmadı. Havai fişekler ve meşalelerle birlikte marşlar söyleyen taraftarlar, ‘Burası İstanbul, buradan çıkış yok’ sloganları atarak, Lyon’u rahatsız etmeye çalıştı.