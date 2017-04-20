Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezon açılış yarışı olan 27. Ege Rallisi, yarın akşam saat 20.00’de Bornova’da yer alan Aşık Veysel Parkı amfi tiyatroda gerçekleşecek Fatma Turgut konseri ve seremonik start ile başlayacak. Etkinliğin tanıtım toplantısında konuşan Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) Başkanı Ömer Yüce, yarışa iyi hazırlandıklarını ifade ederek, “Geçtiğimiz yıllardaki etaplardan vazgeçip Manisa’da çok eski yıllarda kullanılan etapları kullanacağız. Türkiye’de ilk defa konser eşliğinde seremonik start yapacağız” dedi.



Bu yarışta kendisinin start almak istediğini belirten eski ralli pilotlarından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkan Yardımcısı Ömer Tolon ise, “Alışılagelmişin dışında bir start vereceğiz. İyi bir yarış olacağını düşünüyorum” diyerek 27. Ege Rallisi’nin tüm pilotlar için iyi geçmesini diledi.

22 Nisan Cumartesi günü 13.30’da Bornova‘dan verilecek start ile başlayacak rallinin ilk gününde ekipler Manisa’ya yönelerek, 21 kilometre uzunluğundaki Spil etabını geçecekler ve ardından Cahit Alkan etabı ile Kemalpaşa’ya inerek günü Ülkü Park pistindeki Şehit Fethi Sekin adıyla geçilecek olan çift kalkışlı seyirci etabı ile noktalayacak.



23 Nisan Pazar sabahı 08.00’den itibaren Kemalpaşa bölgesinde yer alan Kemalpaşa, Mazhar Demiralp ve Bayındır etaplarını ikişer kez kat edecek olan ekipler, saat 18.00’den itibaren de Kemalpaşa merkezdeki finiş seremonisinde ödüllerine kavuşacak.

Toplam 74 ekibin start alacağı organizasyon, son dönemdeki en yüksek katılıma da sahne olacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen rallide, geçen yılın Türkiye Ralli Şampiyonları Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez ikilisi 1 numara ile start alacak.