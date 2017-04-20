Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Burak Yılmaz'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"TRABZONSPOR JÜBİLE YAPILACAK BİR KULÜP DEĞİL"

Radyospor'a konuşan Sadi Tekelioğlu, Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a döneceğine dair iddialar üzerine "Burak Yılmaz kesinlikle Trabzonspor'un aradığı kan değil. Trabzonspor'a kesinlikle gelmemeli. Kulüpler kendi misyonundan uzaklaştığı zaman erozyonlara uğrarlar. Bu arkadaşlar Trabzonspor'dan kaçarak, gönüllü olarak transfer gündeme gelmeden giden arkadaşlarımız. Yaşının yüksek olduğunu işin içine katmak lazım. Trabzonspor jubile yapılacak bir kulüp olmamalı.

"TRABZON'A İHANET ETTİLER"

Sizin rakipleriniz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş olduğunu düşünüdüğümüzde genç oyuncularla yarışa girilmeli. Burak Yılmaz'a Galatasaray'a gidişinden dolayı tepkim var. Problemli ayrılan, kulübe vefa borcunu ödemeden ayrılan Burak Yılmaz'a Trabzonspor sahip çıktı. Burak Yılmaz o dönem dibe vurmuştu, iki üç takımdan dışlanmıştı bence bunun karşılığı bu olmamalıydı. Kulübüne bir şeyler kazandırırsın ve gidersin. Burası kimsenin şöhret olma yeri ya da şöhret olduktan sonra ayrılıp gitme yeri değil... Burak ve Selçuk gibi aynı şekilde olan oyuncular kesinlikle etik davranmamış ve yediği ekmeğe Trabzonspor'a ihanet etmiştir" açıklamalarında bulundu.

(Ajansspor)