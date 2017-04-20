Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın bugün UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 rövanşında Lyon'u konuk edeceği rövanş maçıyla ilgili TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in UEFA'nın verdiği ertelemeli men cezası hakkında yaptığı açıklamaların ortamı gerdiğini ifade eden Dilmen, "Şenol hocanın sakin olması gerekiyordu ama açıklamalarıyla ortamı gerdi. Tribün, UEFA'nın golünü çıkartır, buna gerek yok. Bunu açık söylüyorum, bu akşam Lyon'dan bir, iki kırmızı kart bekliyorum" dedi.