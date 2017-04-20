Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pique'den Real Madrid taraftarına eleştiri! Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Juventus ile 3-0'ın rövanşında 0-0 berabere kalıp elenmesinin ardından Gerard Pique, Twitter hesabından Real Madrid taraftarını bombaladı.

"REAL TARAFTARLARI TAKIMLARINI ISLIKLIYOR"

Hafta sonu oynanacak El Classico öncesi tansiyonu arttıran Pique, ''Camp Nou taraftarları takımlarına nasıl destek olunur gösterdi. Takımları elense bile kalabalık inanılmazdı. Real Madrid taraftarı ise takımları yarı finale çıkmasına rağmen futbolcularını ıslıklıyordu.'' dedi.

Pique'nin tweeti kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Real Madrid'in Bayern Münih'i 4-2 ile elediği maçta Real Madrid taraftarları, 3 gol atan Cristiano Ronaldo'yu ıslıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Portekizli yıldız oyuncuya, ilk golü attıkları 76. dakikaya kadar girdiği bazı pozisyonları değerlendirememesinden dolayı Bernabeu'daki bazı taraftarlarca ıslıklanmasıyla ilgili düşünceleri soruldu.

Bu soru üzerine Ronaldo, "Adımı bir sokağa vermelerini mi istiyorum? Asla. Sadece beni ıslıklamasınlar. Her zaman en iyisini vermeye çalışıyorum. Olumlu olanlarda bu maçtan ayrılıyorum. Takım iyiydi, iyi oynadı ve elbette ki gollerden dolayı memnunum." yanıtını verdi.