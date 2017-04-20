Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan ayrıldığı dönemde Fenerbahçe'nin üzerinde olduklarını ve lider Beşiktaş'a da daha yakın olduklarını ifade eden Riekerink, "Ben takımdan ayrıldığımda Fenerbahçe'nin üzerindeydik, lider Beşiktaş'a da daha yakındık. Galatasaray'da şu oyuncu oynamalı şeklinde istekler almadım ve yönetim ile de aramız genel olarak iyi seviyedeydi, görevde kaldığım süre içerisinde kendi kararlarımı kendim aldım" dedi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALIRSAM KABUL EDERİM"

"Türkiye'den teklif alırsa gelir mi?" sorusunu yanıtlayan Riekerink, "Türkiye'de harika taraftarlar var. Türkiye'deki her şeye alıştım ve bu hayatı benimsedim. Eğer Türkiye'den bir teklif alırsam, kabul ederim. Böylesine futbolseverlerin içerinde olmak isterim" ifadelerini kullandı.

"BİR GÜN FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELİRSE..."

"Wesley Sneijder, Fenerbahçe'ye gider mi? Fenerbahçe'den teklif alırsa Dick Advocaat'ın yerine geçer mi?" şeklindeki sorulara da yanıt veren Jan Olde Riekerink, "Bu tip sorulara Sneijder'in yanıt vermesi gerekiyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında rekabet var ama o rekabetin arasında ben yokum. Fenerbahçe'nin teklif yapacağını düşünmüyorum. Ancak bir gün Fenerbahçe teklif yaparsa, o zaman düşünürüz" diye konuştu.