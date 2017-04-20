Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakatlığı nedeniyle Fransız ekibiyle oynanan ilk karşılaşmada takımdaki yerini alamayan Quaresma, orta sahanın sağındaki yerine geçti.

Antrenmanda sakatlanan ve iki günlük çalışmayı kaçıran Adriano da iyileşmesinin ardından Olympique Lyon karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Quaresma'nın yokluğunda Babel'in sağ kanada geçmesiyle deplasmandaki mücadelede orta sahanın solunda oynayan Adriano, rövanş maçında sol bekte şans buldu.

SAVUNMANIN GÖBEĞİ TOSİC İLE MİTROVİC'E EMANET

Beşiktaş'ın çeyrek finalde rakibiyle yaptığı kritik maçta cezası bulunan Marcelo Guedes, kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bu oyuncunun yokluğunda savunmanın göbeğini Dusko Tosic ile Matej Mitrovic ikilisine emanet etti.

Adriano'nun Fransa'daki maçta orta sahanın solunda görev yapması nedeniyle sol bekte oynayan ancak Mitrovic'in istenen performansı göstermemesi nedeniyle savunmanın göbeğine geçen Tosic, bu sefer mücadeleye stoperde başladı.

Siyah-beyazlı takımda cezası süren Vincent Aboubakar da çeyrek finalin ikinci maçında forma giyemedi.

Son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Aboubakar, cezasının ikincisini rövanş mücadelesinde yaşadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Olympique Lyon ile oynanan rövanş maçında tek değişikliğe gitti.

Marcelo'nun cezalı olmasıyla savunma kurgusunda revizyona giden tecrübeli teknik adam, ilk maça göre sadece Quaresma'yı ilk 11'de görevlendirdi.

CANER ERKİN KADRODA

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2016'da yaptığı maçta sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan Caner Erkin de Olympique Lyon maçının kadrosunda yer aldı.

Caner, sakatlığının geçmesinin ardından 178 gün sonra 18 kişilik maç kadrosuna girebildi. Taraftarlar da yedekler arasında bulunan Caner Erkin'i tribünlere çağırarak moral verdi.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Andreas Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler yedek soyundu.

LYON'DA 4 DEĞİŞİKLİK

İlk maçtaki 2-1'lik galibiyetin avantajıyla İstanbul'a gelen Olympique Lyon'da teknik direktör Bruno Genesio, rövanş mücadelesinde 4 değişiklik yaptı.

Fransa ekibinde cezalı Rafael ile sakatlığı bulunan Mammana, kadroda yer almadı. Fransa'daki maçta ilk 11'de görev alan Nabil Fekir ile Rachid Ghezzal, ikinci karşılaşmada yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Nicolas Nkoulou, Christophe Jallet, Maxime Gonalons ve Maxwel Cornet şans buldu.

İstanbul'daki karşılaşmada Olympique Lyon Kulübü yöneticilerinin aldığı karar doğrultusunda konuk ekip taraftarı yer almadı. Vodafone Arena'da deplasman takımına ayrılan tribünde de Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarına destek verdi.