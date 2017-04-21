Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Atina’da bir destan daha yazarak Panathinaikos’u 80-75’le devirdi. Deplasmandaki ilk maçı da 71-58 kazanan temsilcimiz böylelikle THY Euroleague play-off serisinde 2-0 öne geçti. Maça iyi başlayan ev sahibi Panathinakos, farkı ilk 5 dakika geride kalırken 10’a çıkardı: 16-6. Bu andan itibaren Fenerbahçe tam anlamıyla coştu ve 14-0’lık müthiş seri ile 20-16 öne geçerken çeyreği de 22-20 ile bitirdi. Yunan ekibinin ikinci çeyrekteki 23 sayısının 16’sını kaydeden Mike James takımını sürükleyen isim olsa da Fenerbahçe soyunma odasına 45-43’le önde giren taraftı. Bogdanovic oyundan çıkmadığı ilk yarıda 18 sayı ile Fenerbahçe’nin en skorer ismiydi. Üçüncü çeyrekte Udoh’un muhteşem savunması üzerine Pana’nın koçu Xavi Pascual, Euroleague’in en çok asit yapan oyun kurucusu Calathes’i kenara almak zorunda kaldı.

Bogdanovic harikaydı

Dixon’un bu çeyrekteki 3’üncü üçlüğü farkı 7’ye çıkardı: 61-54. Final periyoduna girilirken Fenerbahçe’nin 63-59’luk üstünlüğü vardı. Son çeyreğe sarı-lacivertilerin oyun kurucusu Dixon’a orta alanda savunma yaparak başlayan Panathinaikos 2 dakikada öne geçti: 66-65. Sarı-lacivertliler oyuna yeniden ağırlığını koyunca üstünlüğü ele geçirdi. Maçın yıldızı Bogdanovic’in üçlüğü salonu sustururken farkı da 6’ya çıkardı: 74-68. Ancak kolay yediğimiz sayılar 54 saniye kala farkı 1’e indirdi: 76-75. Nefes kesen son anlarda rakibinin hatalarını affetmeyen Fenerbahçe salondan 80-75’lik zaferle ayrıldı.

Seri İstanbul’a taşınıyor

Atina’da 2’de 2 yaparak play-off serisinde 2-0 öne geçen Fenerbahçe sahasında bir maç kazandığı takdirde adını İstanbul’da oynanacak dörtlü finallere yazdıracak. Eşleşmenin üçüncü maçı 25 Nisan’da Ülker Sports Arena’da oynanacak. Üç galibiyete ulaşan takımın turlayacağı seride gerekirse 4. maç da İstanbul’da, 5. maç ise Atina’da olacak.

> Murad TAMER