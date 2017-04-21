Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Beşiktaş – Lyon maçına oynanan futbol kadar damga vuran bir enstantane vardı.

Vodafone Arena tribünlerindeki kızıl saçlı taraftar, TRT rejisi tarafından sık sık ekrana getirildi. Maç anında büyük heyecan yaşayan güzel taraftar, sıklıkla ekrana gelince sosyal medyada gündem oldu.

Hamamcı, Beşiktaş tribünlerinin tanıdığı bir isim. 'Beşiktaş’ın Kızıl Saçlı Çılgın Kızı' olarak tanınan Hamamcı, daha önce verdiği bir röportajda 1981 Giresunlu doğumlu olduğunu, 6 yaşından bu yana İstanbul'da yaşadığını söylemiş, "Ben İstanbul’a geldiğim yıllar da Beşiktaş en şaşalı dönemini yaşıyordu. En büyük ağabeyim hasta Beşiktaş’lıydı kendisi evlenmeden önce sürekli Beşiktaş’ın maçlarına giderdi. Bana da Beşiktaşlılık ondan geçti. O evlendi çoluk çocuk sahibi oldu hala takip ediyor ama eskisi gibi değil. Ondan bayrağı ben teslim aldım. Geride 3 abim daha olmasına rağmen bayrak bana kaldı. Aslında benim Beşiktaş’a bu kadar tutkun oluşum çocukluk yıllarından kalma" demişti.

Beşiktaş’ın maçlarını kaçırmayan güzel taraftar bir anda ilgi odağı oldu. Maç izleyenler sosyal medyadan şu mesajları gönderdi: