Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında pazartesi günü Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, antrenmanı salonda re-jenerasyon yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması yaptı. Ayak tenisi çalışması ve dar alanda yapılan kontrol pas çalışması ile antrenman sona erdi.



Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.