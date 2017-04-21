Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, İngiltere, Portekiz ve Avusturya'daki derbilerin yanı sıra İspanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika'da büyük rekabete sahne olan karşılaşmalar yapılacak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri için önem taşıyan maçta sarı-kırmızılılar, 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İngiltere Federasyon Kupası yarı final maçında Chelsea ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de liderliğini sürdüren Chelsea'nin, son 7 maçından galip ayrılan en yakın takipçisi Tottenham'ı ağırlayacağı Londra derbisi, yarın TSİ 19.15'te başlayacak.

Portekiz Premier Lig'in 30. haftasında, iki Lizbon temsilcisini karşı karşıya getirecek derbi mücadelesinde ise Sporting Lizbon, yarın TSİ 22.30'da lider Benfica'yı ağırlayacak.

Avusturya'da ise Wien derbisi heyecanı yaşanacak. Ligde 30. haftanın kapanış maçında Rapid Wien, sahasında Austria Wien ile 23 Nisan Pazar günü TSİ 17.30'da karşılaşacak.

HAFTANIN NEFES KESECEK MAÇLARI

Derbi karşılaşmalarının yanı sıra İspanya'da Real Madrid-Barcelona, İngiltere'de Arsenal-Manchester City, Hollanda'da PSV Eindhoven-Ajax ve Belçika'da Anderlecht-Club Brugge maçları oynanacak.

El Clasico'da Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. La Liga'nın 33. haftasındaki büyük rekabette lider Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'yı 23 Nisan Pazar günü TSİ 21.45'te ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden, ligde ise şampiyonluk yarışının uzağında kalan Arsenal ile Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal'in 23 Nisan Pazar günü Manchester ekibini konuk edeceği mücadelenin başlama vuruşu, TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek.

Hollanda Eredivisie'nin 32. haftasındaki önemli maçta, 23 Nisan Pazar günü TSİ 17.45'te PSV Eindhoven sahasında Ajax ile 3 puan mücadelesine çıkacak.

Belçika futbolunda aralarında büyük rekabet olan iki takımdan Anderlecht, Club Brugge'ü ağırlayacak. Şampiyonluk Grubu'ndaki 4. hafta müsabakası, 23 Nisan Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.