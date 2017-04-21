Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattındaki Gaziantepspor, hayati bir galibiyet aldı. Güney ekibi, Atiker Konyaspor'u Kangwa ve Muhammet Demir'in golleriyle 2-1 yendi.

Evans Kangwa, 28. dakikada Gaziantepspor'u 1-0 öne geçirdi. Barış Yardımcı'nın sağdan ortasında, arka direkte iyi yükselen Kangwa kafayla topu ağlarla buluşturdu.

44. dakikada ev sahibi Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Kbubic, ceza sahasında Pedroso ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltı vuruşunu Vukovic ağlarla buluşturdu ve maça 1-1'lik eşitliği getirdi.

2. yarıda da gol arayan Gaziantepspor, ara transfer döneminde Trabzonspor'dan eski takımına dönen Muhammet Meril'le golü buldu. Muhammet Demir, 52. dakikada ağları havalandırdı ve maçın skorunu ilan etti, Atiker Konyaspor: 1 - Gaziantepspor: 2.

Bu sonucun ardından ligde 9. kez yenilen Atiker Konyaspor 29 puanda kaldı.

2 maç sonra kazanan Gaziantepspor ise puanını 25 yaptı ve kümede kalma yolunda kritik bir virajı kayıpsız atlattı. Gaziantepspor maç fazlasıyla 16. sıraya çıkarken, küme düşme hattına en yakın ekip Kayserispor ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Barış Yardımcı'nın sağdan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Kangwa kafayla meşin yuvarlağı Wallace Reis'in önüne indirdi. Bu futbolcunun gelişine sert vuruşunda kaleci Kaya Tarakçı topu güçlükle kontrol etti.

28. dakikada Gaziantepspor öne geçti. Barış Yardımcı'nın sağdan ortasında, arka direkte iyi yükselen Kangwa'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1

34. dakikada Milosevic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe yönelen topu kaleci Victor, son anda üstten kornere çeldi.

44. dakikada Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Skubic, Pedroso ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada penaltıyı kullanan Vukovic, topu filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

2. YARI

53. dakikada Gaziantepspor Muhammed Demir ile yeniden öne geçti. Marcinho'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında yeşil-beyazlı defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Ceza yayına yakın bir noktada meşin yuvarlağı önünde bulan Barış Yardımcı'nın şutunda top, savunmaya çarpıp altıpastaki Muhammet Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

84. dakikada Meha'nın yaklaşık 35 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top üstten auta gitti.

Müsabakayı Gaziantepspor 2-1 kazandı.

KONYASPOR:1 - GAZİANTEPSPOR:: 2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 75 Meha), Fofana (Dk. 60 Rangelov), Milosevic (Dk. 61 Ömer Ali Şahiner), Hadziahmetovic, Bajic

Gaziantepspor: Victor, Barış Yardımcı, Wallace Reis, Musa Nizam, Pedroso, Fatau, Thiam, Kangwa (Dk. 65 Ben-Hatira), Marcinho (Dk. 82 Elyasa), İlhan Parlak, Muhammed Demir (Dk. 87 Sefa Yılmaz)

Goller: Dk. 28 Kangwa, Dk. 53 Muhammed Demir (Gaziantepspor), Dk. 45 Vukovic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 72 Mehmet Uslu (Atiker Konyaspor)