Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün akşam canlı yayına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı camia tamamen yarın oynanacak Fenerbahçe maçına kilitlenirken, derbiden çıkacak sonuç Teknik Direktör Igor Tudor’un geleceği için de büyük önem taşıyor. Başkan Özbek, kritik karşılaşma öncesi net konuştu ve Hırvat hocanın da yüreğine su serpti. Galatasaray Başkanı, “Tudor devam edecek mi” şeklindeki sorulara “Tudor bizim şu an koçumuz. Önümüzdeki sene de koçumuz” diye cevap verdi. Başkan Özbek ayrıca Hırvat hocayı, “Genç, hırslı ve başarıya aç bir teknik adam. Rocky filmlerinde ‘kaplan gözlü’ diye bir tanım vardı; Tudor da öyle” ifadeleriyle anlattı.

Sürprizim var

Kulübün futbolculara borcu olduğunu açık açık söyleyen Dursun Özbek, “Kulübün futbolculara borcu olduğu kesin. Borç yiğidin kamçısıdır. Ücretlerde mart hesaplarını kapattık. Hiç kimseyi incitmeden bu dönemde de paralarını ödeyeceğiz ve mayıs ayını da borçsuz bir şekilde kapatmak istiyoruz. Bazı futbolcular ihtar çekmiştir ama Eren’e bu söylendiğinde Eren şaşırdı. Menajerler böyle şeyler yapabiliyor” diye konuştu. Öte yandan hafta boyunca futbolcularla görüşen Dursun Özbek, dün de Florya’ya “Derbiyi kazanın size sürprizim var” mesajı gönderdi.