Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu sezon kötü gidişat ile tribünleri de dolduramayan sarı-kırmızılılarda derbi büyük ilgi görürken, 25 bin bilet satıldığı öğrenildi. TT Arena'da oynanacak olan dev derbide stadın tamamen dolması bekleniyor. Derbide ayrıca 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı izleyecek.

Beşiktaş derbisi

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da oynanan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesini 38 bin 373 seyirci izlemişti. Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyeti ile tamamlanırken, siyah-beyazlıların tek golünü Talisca kaydetmişti.