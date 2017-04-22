Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızıl saçları ve müthiş coşkusuyla tribünün bilinen simalarından olan 36 yaşındaki Eva şöyle konuştu:

"Ben 10 yıldır maçlara gidiyorum. 8 yıl kapalı alttaydım, iki yıl da Olimpiyat ve Başakşehir statlarında maç izledim. Kongre üyesiyim."

"Eskiler beni tanıyor, yeni taraftarların ise tuhafına gidiyor. Ben maçlara çekirdek çitlemek için değil, takımıma destek olmak için gidiyorum."

"Heyecanımı, üzüntümü, her şeyi anlık yaşarım. Kamera beni göstermiş, göstermemiş de umurumda değil."

"Bir bayan olarak maç sırasında yerinde duramayışım, kalbimle maçı yaşayışım ilgilerini çekiyor olabilir."

"Ancak ben bunu önemsemiyorum. Benim tek önemsediğim Beşiktaş."