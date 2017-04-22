Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan ve hakem Bülent Yıldırım'ın düdük çaldığı maç 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

Başakşehir'in gollerini 15. dakikada Alparslan, 71. dakikada Mustafa Pektemek ve 90+1'de penaltıdan Emre Belözoğlu atarken Rizespor'un sayılarını 42. dakikada Süleyman, 60. dakikada Caiçara ve 90+5'te penaltıdan Özgür Çek kaydetti.

Bu beraberliğin ardından Medipol Başakşehir şampiyonluk yarışında yara aldı ve 57 puana ulaştı. Maçı eksik olan Beşiktaş'ın 67 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor ise Gaziantepspor'un kazandığı haftada 24 puana yükseldi.

UZATMALARDA İKİ PENALTI KARARI!

Maçın hakemi Bülent Yıldırım, 90+1'de Başakşehir lehine, 90+3'te ise Rizespor lehine penaltı düdüğü çaldı. Yıldırım'ın iki kararına da büyük itiraz gelirken Rizespor'da 88. dakikada kenara gelen Bright Edomwony kenardan yaptığı itiraz sonucu kırmızı kart gördü.