Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de kritik hafta. Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan sarı-lacivertli ekipte tam 8 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Simon Kjaer, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Volkan Şen, Volkan Demirel, Robin van Persie, Miroslav Stoch ve Gregory van der Wiel’den herhangi bir isim bu maçta sarı kart görmesi halinde Rizespor ile oynanacak olan karşılaşmada cezalı duruma düşerek forma giyemeyecek.