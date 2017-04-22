Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Ligi'nde Darmstadt 98 bu hafta evinde Schalke 04 ile karşılaştı. Darmstadt 98 karşılaşmayı 2-1 kazandı. Hamit Altıntop bu maçta gösterdiği performansla Bundesliga'da haftanın oyuncusu oldu.

Altıntop, bu sezon devre arasında Galatasaray'dan Darmstadt 98'e transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu bu sezon Darmstadt 98 formasını 11 kere giyerek 912 dakika sahada kaldı.