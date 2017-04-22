Almanya Ligi'nde Darmstadt 98 bu hafta evinde Schalke 04 ile karşılaştı. Darmstadt 98 karşılaşmayı 2-1 kazandı. Hamit Altıntop bu maçta gösterdiği performansla Bundesliga'da haftanın oyuncusu oldu.
Altıntop, bu sezon devre arasında Galatasaray'dan Darmstadt 98'e transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu bu sezon Darmstadt 98 formasını 11 kere giyerek 912 dakika sahada kaldı.
Almanya Ligi'nde haftanın oyuncusu: Hamit Altıntop
22.04.2017 - 18:12 | Son Güncelleme: 22.04.2017 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Darmstadt 98'de forma giyen Hamit Altıntop, Schalke 04 karşısında gösterdiği performansla Almanya Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
Almanya Ligi'nde Darmstadt 98 bu hafta evinde Schalke 04 ile karşılaştı. Darmstadt 98 karşılaşmayı 2-1 kazandı. Hamit Altıntop bu maçta gösterdiği performansla Bundesliga'da haftanın oyuncusu oldu.
Etiketler : hamit altıntop,almanya,bundesliga,darmstadt 98,schalke 04,
467003 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/467003.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
27
18
7
2
54
23
31
61
2
Başakşehir
28
16
9
3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
27
14
8
5
50
26
24
50
4
Galatasaray
27
15
4
8
50
32
18
49
5
Trabzonspor
27
13
5
9
31
27
4
44
6
Antalyaspor
27
12
7
8
32
32
0
43
7
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
8
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
9
Gençlerbirliği
27
9
9
9
26
27
-1
36
10
Bursaspor
27
10
5
12
29
35
-6
35
11
K.D.Ç. Karabük
28
10
5
13
30
37
-7
35
12
Osmanlıspor FK
27
8
10
9
35
32
3
34
13
Alanyaspor
27
10
4
13
45
50
-5
34
14
Akhisar Bld.
27
8
6
13
21
38
-17
30
15
Kayserispor
27
7
6
14
35
49
-14
27
16
Gaziantepspor
28
7
4
17
28
47
-19
25
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
27
5
5
17
24
47
-23
20
28. Hafta Maçları
21.4.2017
Atiker Konyaspor 1 - 2 Gaziantepspor
21.4.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 0 Kasımpaşa
22.4.2017
Çaykur Rizespor 3 - 3 Medipol Başakşehir Fk
22.4.2017
Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
22.4.2017
Antalyaspor - Trabzonspor
22.4.2017
Gençlerbirliği - Kayserispor
23.4.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
23.4.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
24.4.2017
Beşiktaş - Adanaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
28
16
5
7
42
28
14
53
2
Eskişehirspor
28
14
9
5
48
34
14
48
3
Sivasspor
28
13
9
6
38
24
14
48
4
Giresunspor
28
13
7
8
36
28
8
46
5
Ümraniyespor
28
12
9
7
34
26
8
45
6
Göztepe
28
12
7
9
41
40
1
43
7
Boluspor
28
12
5
11
43
47
-4
41
8
Altınordu
28
10
9
9
35
35
0
39
9
Balıkesirspor
28
8
11
9
46
35
11
35
10
Adana Demirspor
28
8
13
7
39
37
2
34
11
Denizlispor
28
10
7
11
40
39
1
34
12
Elazığspor
28
10
8
10
35
31
4
32
13
Samsunspor
28
8
7
13
21
32
-11
31
14
Manisaspor
28
8
9
11
40
43
-3
30
15
Şanlıurfaspor
28
7
8
13
32
38
-6
29
16
Gaziantep BŞB
28
6
7
15
30
42
-12
25
17
Bandırmaspor
28
6
7
15
30
44
-14
25
18
Mersin İ.Y.
28
6
9
13
26
53
-27
24