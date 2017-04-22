Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'de 29. haftanın açılış maçında Göztepe, sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. İzmir ekibi resmi karşılaşmalarda Adana Demirspor'u 38 yıl sonra yenmeyi başardı. Göztepe, Güney ekibi karşısındaki son galibiyetini 30 Aralık 1979'da almıştı.

Ligde 2 maçlık yenilgi serisinin ardından kazanan sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 36 ve 77'de Adis Jahovic ile 51'de Lokman Gör kaydetti.

Adana Demirspor'un sayılarını 52'de Tiago ve 89'da Onur Akbay kaydetti. Tiago'nun attığı gol, futbol sahalarından ender görülen türdendi. Brezilyalı futbolcu, Göztepeli Lokman'ın kaydettiği golün santra vuruşunda topu ağlarla buluşturmayı başardı.

Geçen sezonu Adana Demirspor'da tamamlayan teknik direktör Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı ve ligde zirve mücadelesi veren Göztepe, bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Engin İpekoğlu yönetimindeki Adana Demirspor ise 34 puanda kaldı. Mavi Şimşekler ayrıca TFF 1. Lig'e yükseldiği 2012 yılından bu yana Göztepe ile oynadığı 6. maçta ilk yenilgisini aldı. Adana Demirspor bundan önceki 5 karşılaşmayı da kazanmıştı.

Göztepe: 3 - Adana Demirspor: 2

Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Yıldırım, Mustafa Sönmez

Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Emre Can Coşkun, Lokman Gör, Leo, Tayfur Bingöl, Hakan Barış (Dk. 83 Soner Dikmen), Gosso, Segbefia, Halil Akbunar (Dk. 84 Sandro), Jahovic (Dk. 88 Sinan Özkan)

Adana Demirspor: Zülküf Özer, Göksu Alhas, Onur Akbay, Paspopovic, Serkan Yanık, Alican Karadağ, Mehmet Taş (Dk. 46 Tiago), Servan Taştan, Mustafa Durak (Dk. 76 Grbic), Leroy (Dk. 46 Sercan Kaya), Pote

Goller: Dk. 36 ve Dk. 77 Adis Jahovic, Dk. 51 Lokman Gör (Göztepe), Dk. 52 Tiago, Dk. 89 Onur Akbay (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 55 Serkan Yanık (Adana Demirspor), Dk. 75 Mehmet Umut Nayır, Dk. 90 4 Tayfur Bingöl (Göztepe)