Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

La Liga'da şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip El Clasico öncesinde Real Madrid ve Barcelona'nın teknik direktörleri, basın toplantısı düzenledi.

Ligde 1 maç eksiğine rağmen Barcelona'nın 3 puan önünde lider durumda bulunan Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, saha, puan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmalarından dolayı takımının yüksek moralle sahaya çıkacak olmasına rağmen yarınki maçta favori olmadıklarını savundu.

İlk defa Real Madrid teknik direktörü olarak Santiago Bernabeu Stadı'nda El Clasico maçına çıkacak Zidane, "Bu tür karşılaşmalarda sahada büyük bir mücadele göstermeniz gerekir. Favori taraf gibi gözüksek de değiliz. Kazansak bile asla lig şampiyonu olduk anlamına gelmeyecek çünkü daha 7 maçımız var." diye konuştu.

El Clasico'nun her zaman özel bir yeri olmasına rağmen tüm karşılaşmalarda olduğu gibi 3 puan için sahaya çıkacaklarını belirten Fransız teknik adam, "Maçta ne olacağı asla bilinmez. Geçen salı gördünüz. Bayern Münih karşısında ilk maçı kazanmamıza rağmen sahamızda ancak uzatmaların sonunda turu geçebildik. Bu tip maçlarda küçük detaylar sonucu belirliyor. Hedefim, takımın atak bir şekilde maça başlaması ve iyi bir futbol oynaması." ifadelerini kullandı.

Zidane, Galli futbolcu Gareth Bale'in sakatlığının sona ererek takımla antrenmanlara çıktığını ve yarınki maçın 18 kişilik kadrosunda yer alacağını da söyledi.

LUIS ENRIQUE: TEK GEÇERLİ SONUÇ KAZANMAK

Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique ise şampiyonluk şanslarını sürdürebilmek için yarınki maçtan 3 puanla ayrılmaları gerektiğini vurgulayarak, "Ligde şampiyonluk yarışını bitirecek veya bizi zirveye ortak edecek bir El Clasico maçı olacak. Bizim için tek geçerli sonuç kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

NEYMAR BELİRSİZLİĞİ

Öte yandan, El Clasico öncesinde en çok tartışılan konu, kart cezalısı Barcelonalı futbolcu Neymar'ın maçta oynaması için kulübü tarafından yapılan itiraza yanıt gelmemesi oldu.

Deplasmanda 2 hafta önce oynanan Malaga maçında ikinci sarıdan kırmızı kart görmesinin ardından hakemi alkışlayarak protesto ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası alan Neymar'ın, cezasının azaltılarak El Clasico'da oynayabilmesi amacıyla Barcelona'nın yaptığı başvuru, İspanya Spor Tahkim Mahkemesi (TAD) üyelerinin toplanamamasından dolayı cevapsız kaldı.

Bu durumun kasten yapıldığını savunan Katalan temsilcisinin, Neymar'ı El Clasico'da oynatabilmek için her türlü hukuki yolu denediği belirtiliyor.

Söz konusu durumu değerlendiren Luis Enrique ise, "Kulübün Neymar konusunda çıkarlarını savunması çok doğal. Takımımı, Neymarlı veya onsuz oynayabilecek şekilde El Clasico'ya hazırladım." şeklinde görüş belirtti.

Barcelona'da sakatlığından dolayı yaklaşık bir aydır forma giyemeyen Arda Turan'ın, 18 kişilik maç kadrosunda yer alması bekleniyor.