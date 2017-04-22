TFF 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Göztepe, evinde Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Göztepe karşısında 51. dakikada 2-0 geriye düşen Adana Demirspor'da 52. dakikada santra vuruşunu kullanan Tiago'nun doğrudan kaleye gönderdiği top, filelerle buluştu.