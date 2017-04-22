TFF 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Göztepe, evinde Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Göztepe karşısında 51. dakikada 2-0 geriye düşen Adana Demirspor'da 52. dakikada santra vuruşunu kullanan Tiago'nun doğrudan kaleye gönderdiği top, filelerle buluştu.
Adana Demirsporlu Thiago, Göztepe'ye santradan gol attı
22.04.2017 - 21:07 | Son Güncelleme: 22.04.2017 - 21:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1. Lig'de oynanan Göztepe - Adana Demirspor karşılaşmasında Thiago, 52. dakikada santradan şutunu çekti ve topu ağlara yolladı.
Etiketler : göztepe,adana demir,
467041 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/467041.aspx
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P.
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Beşiktaş
27
18
7
2
54
23
31
61
2
Başakşehir
28
16
9
3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
27
14
8
5
50
26
24
50
4
Galatasaray
27
15
4
8
50
32
18
49
5
Trabzonspor
27
13
5
9
31
27
4
44
6
Antalyaspor
27
12
7
8
32
32
0
43
7
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
8
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
9
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
10
Gençlerbirliği
27
9
9
9
26
27
-1
36
11
Bursaspor
27
10
5
12
29
35
-6
35
12
K.D.Ç. Karabük
28
10
5
13
30
37
-7
35
13
Alanyaspor
28
10
4
14
45
51
-6
34
14
Akhisar Bld.
27
8
6
13
21
38
-17
30
15
Kayserispor
27
7
6
14
35
49
-14
27
16
Gaziantepspor
28
7
4
17
28
47
-19
25
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
27
5
5
17
24
47
-23
20
28. Hafta Maçları
21.4.2017
Atiker Konyaspor 1 - 2 Gaziantepspor
21.4.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 0 Kasımpaşa
22.4.2017
Çaykur Rizespor 3 - 3 Medipol Başakşehir Fk
22.4.2017
Aytemiz Alanyaspor 0 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
22.4.2017
Antalyaspor - Trabzonspor
22.4.2017
Gençlerbirliği - Kayserispor
23.4.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
23.4.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
24.4.2017
Beşiktaş - Adanaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
29
16
6
7
43
29
14
54
2
Eskişehirspor
28
14
9
5
48
34
14
48
3
Sivasspor
28
13
9
6
38
24
14
48
4
Giresunspor
29
13
8
8
37
29
8
47
5
Göztepe
29
13
7
9
44
42
2
46
6
Ümraniyespor
28
12
9
7
34
26
8
45
7
Boluspor
28
12
5
11
43
47
-4
41
8
Altınordu
28
10
9
9
35
35
0
39
9
Balıkesirspor
28
8
11
9
46
35
11
35
10
Adana Demirspor
29
8
13
8
41
40
1
34
11
Denizlispor
28
10
7
11
40
39
1
34
12
Elazığspor
28
10
8
10
35
31
4
32
13
Samsunspor
28
8
7
13
21
32
-11
31
14
Manisaspor
28
8
9
11
40
43
-3
30
15
Şanlıurfaspor
28
7
8
13
32
38
-6
29
16
Gaziantep BŞB
28
6
7
15
30
42
-12
25
17
Bandırmaspor
28
6
7
15
30
44
-14
25
18
Mersin İ.Y.
28
6
9
13
26
53
-27
24