İspanyol oyuncu örgülü saçlarla antrenmana gelince Ada'da dalga konusu oldu. Dalga konusu olan Bellerin, bu sezon Arsenal formasıyla 33 maçta şans buldu ve 2696 dakika sahada kaldı.
Arsenal'li Bellerin yeni saç stiliyle alay konusu oldu
22.04.2017 - 21:09 | Son Güncelleme: 22.04.2017 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arsenal'li oyuncu Bellerin, antrenmana yeni saç stiliyle geldi. İspanyol oyuncunun saç stili İngiltere ve sosyal medyada alay konusu oldu.
İspanyol oyuncu örgülü saçlarla antrenmana gelince Ada'da dalga konusu oldu. Dalga konusu olan Bellerin, bu sezon Arsenal formasıyla 33 maçta şans buldu ve 2696 dakika sahada kaldı.
Etiketler : bellerin,
467042 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/467042.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
27
18
7
2
54
23
31
61
2
Başakşehir
28
16
9
3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
27
14
8
5
50
26
24
50
4
Galatasaray
27
15
4
8
50
32
18
49
5
Trabzonspor
27
13
5
9
31
27
4
44
6
Antalyaspor
27
12
7
8
32
32
0
43
7
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
8
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
9
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
10
Gençlerbirliği
27
9
9
9
26
27
-1
36
11
Bursaspor
27
10
5
12
29
35
-6
35
12
K.D.Ç. Karabük
28
10
5
13
30
37
-7
35
13
Alanyaspor
28
10
4
14
45
51
-6
34
14
Akhisar Bld.
27
8
6
13
21
38
-17
30
15
Kayserispor
27
7
6
14
35
49
-14
27
16
Gaziantepspor
28
7
4
17
28
47
-19
25
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
27
5
5
17
24
47
-23
20
28. Hafta Maçları
21.4.2017
Atiker Konyaspor 1 - 2 Gaziantepspor
21.4.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 0 Kasımpaşa
22.4.2017
Çaykur Rizespor 3 - 3 Medipol Başakşehir Fk
22.4.2017
Aytemiz Alanyaspor 0 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
22.4.2017
Antalyaspor - Trabzonspor
22.4.2017
Gençlerbirliği - Kayserispor
23.4.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
23.4.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
24.4.2017
Beşiktaş - Adanaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
29
16
6
7
43
29
14
54
2
Eskişehirspor
28
14
9
5
48
34
14
48
3
Sivasspor
28
13
9
6
38
24
14
48
4
Giresunspor
29
13
8
8
37
29
8
47
5
Göztepe
29
13
7
9
44
42
2
46
6
Ümraniyespor
28
12
9
7
34
26
8
45
7
Boluspor
28
12
5
11
43
47
-4
41
8
Altınordu
28
10
9
9
35
35
0
39
9
Balıkesirspor
28
8
11
9
46
35
11
35
10
Adana Demirspor
29
8
13
8
41
40
1
34
11
Denizlispor
28
10
7
11
40
39
1
34
12
Elazığspor
28
10
8
10
35
31
4
32
13
Samsunspor
28
8
7
13
21
32
-11
31
14
Manisaspor
28
8
9
11
40
43
-3
30
15
Şanlıurfaspor
28
7
8
13
32
38
-6
29
16
Gaziantep BŞB
28
6
7
15
30
42
-12
25
17
Bandırmaspor
28
6
7
15
30
44
-14
25
18
Mersin İ.Y.
28
6
9
13
26
53
-27
24