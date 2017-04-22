Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2. yarı gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, ligde adından söz ettiren Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Beşiktaş'a geçen hafta sahasında 4-3 yenildiği maçta ortaya koyduğu futbolla takdirleri toplayan Bordo Mavililer'i galibiyete taşıyan goller 2. yarıda Hugo Rodallega (2) ve Uğur Demirok'tan geldi.

İlk yarıda iki ekip de kontrollü bir futbol sergiledi ve taraflar rakip kalede tehlike yaşatamadı. 2. yarı ise Trabzonspor'un golleri geldi. İlk olarak Rodallega 51. dakikada sahneye çıktı. Yusuf Yazıcı'nın ara pasında ceza sahası sağ içinde topla buluşan Kolombiyalı, çaprazdan yerden vurdu topu sol direğin yanından ağlarla buluşturdu.

3 dakika sonra Uğur Demirok sahneye çıktı. Sağ kanattan Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkten auta doğru giden topu son anda N'Doye ortaya çıkardı. Defanstan gelen Uğur Demirok'un dokunduğu top ağlarla buluştu ve Trabzonspor 2-0 öne geçti.

65. dakikada Rodallega bir kez daha sahneye çıktı. Olcay Şahan'ın ceza sahası içi sağ çaprazına doğru gönderdiği uzun topla Rodallega buluştu. Hugo Rodallega'nın çaprazdan zor pozisyondaki vuruşunda top 3. kez Antalyaspor ağlarıyla buluştu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 3-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 47 yaptı ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 4. Galatasaray'la farkı 2'ye, 3. Fenerbahçe'yle ise 3'e indirdi.

Bu sezon evinde 3. kez yenilen Antalyaspor ise 43 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan El Kabir'in sert şutunda, kaleci Esteban meşin yuvarlağı son anda yatarak kornere çelmeyi başardı.

27. dakikada sağ kanattan Okay Yokuşlu'nun yaptığı ortada, altıpas önünde N'Doye'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

31. dakikada Olcay Şahan'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rodallega'nın yerden vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın yatarak müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Dönen topa savunma sahip olarak tehlikeyi önledi.

33. dakikada sağ kanattan Olcay Şahan'ın penaltı noktasına doğru çıkardığı topla buluşan Pereira'nın vuruşunda, kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan'dan önce Salih Dursun araya girerek uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. YARI

GOL 51. dakika... Trabzonspor, Hugo Rodallega ile maçta 1-0 öne geçti. Yusuf Yazıcı orta alandan ara pasıyla topu ceza sahası içi sağ çaprazına doğru gönderdi. O noktada topu önüne alan Hugo Rodallega sağ ayağıyla yerden şutunu çekti ve ağları havalandırdı.

GOL 54. dakika... Yusuf Yazıcı, sağ köeden korneri kullandı. Uzak direğe doğru giden topu son anda Dame N'Doye çizgiden çıkardı ve altıpas içine bıraktı. Uğur Demirok'un yakın mesafeden vuruşunda top 2. kez Antalyaspor ağlarıyla buluştu.

GOL 65. dakika... Olcay Şahan'ın ceza sahası içine gönderdiği uzun mesafeli topla Hugo Rodallega sağ çaprazda buluştu. Kolombiyalının zor pozisyonda vuruşunda top 3. kez kaleci Ferhat'ı mağlup etti ve Trabzonspor 3-0 öne geçti.

81. dakikada sol kanatta topla buluşan Fabian Castillo, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza alanına girdi. Penaltı noktasının hemen solundan şutunu çekti. Top kaleci Ferhat'ta kaldı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan 3-0 galip ayrıldı