Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Chelsea, şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu kupadaki Tottenham galibiyetiyle kanıtladı. Chelsea, Wembley Stadı'nda oynanan İngiltere FA Cup yarı final maçında Tottenham'ı 4-2 yendi.

Tarihde 4. kez lig 1.'si ve 2. ilk kez yarı finalde karşı karşıya gelirken, Conte sürpriz bir şekilde Diego Costa ve Eden Hazard'ı yedek bıraktı. Maçta Hazard'ın yerine ilk 11'de başlayan Willian, 4. dakikada serbest vuruştan attığı klas bir golle Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada Harry Kane skoru eşitlerken, 43. dakikada Willian bu kez penaltıdan ağları havalandırdı ve Chelsea'yi 2-1 öne geçirdi, ilk yarı bu skorla sona erdi

Maçı bırakmayan ve ligde Chelsea'nin 4 puan gerisindeki 2. sırada bulunan Tottenham, 52'de Dele Alli'nin golüyle skoru tekrar eşitledi.

HAZARD HAYAT VERDİ, TOTTENHAM KABUSU SÜRDÜ

Eden Hazard, 61. dakikada Willian'ın yerine oyuna girdi ve 75'te kaydettiği golle takımını 3-2 öne geçirdi. Maçta son sözü Nemanja Matici söyledi. Matic, yaklaşık 30 metreden kaydettiği golle Chelsea'nin 4-2'lik galibiyetini ilan etti.

Bu sonuçla Chelsea, FA Cup'ta finale yükselirken, Tottenham'ın 1991'den bu yana ilk kez FA Cup'ta final oynama ümitleri sona erdi. Tottenham ayrıca Wembley'de oynadığ son 9 maçta sadece bir kez galip geldi. Lacivert - Beyazlılar ayrıca, üst üste 7. kez FA Cup'a yarı finalde veda etti.

Chelsea'nin finaldeki rakibi yarın Wembley'de oynanacak Arsenal-Manchester City maçının ardından belli olacak. İngiltere Federasyon Kupası'nda final maçı, 27 Mayıs'ta Wembley Stadı'nda oynanacak.