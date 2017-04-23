Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Riekerink, döneminde uygulanan, 4-2-3-1 dizilişine dönen Tudor, Muslera'nın önünde Sabri, Ahmet, Semih, Carole dörtlüsüne görev verdi. Hafta içi idmanlarda De Jong as takımda oynasa da dün akşam Florya'da yapılan son taktik çalışmada Selçuk'un yanında Tolga Ciğerci görev yaptı. Tudor'un derbideki sürprizi Sabri ile birlikte Tolga olacak. Başakşehir maçında kulübede oturan yıldızlar Wesley Sneijder ve Lukas Podolski de zorlu mücadelede ilk 11'e dönüyor.

GÖZLER 10'UN ÜSTÜNDE

Tudor 3-4-3 dizilişinde etkisiz kalan Sneijder'i eski sistem olan 4-2-3-1'de asıl yeri 10 numara pozisyonuna çekecek. Sol açıktaki Bruma'ya yakın oynayacak olan Hollandalı yıldız uzaktan şutlarla Fenerbahçe kalesini yoklayacak.