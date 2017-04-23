Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 3-3 beraberlikle sona eren Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir mücadeleyi A Spor adına takip eden gazeteciler Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım, Emre Belözoğlu'nun bir taraftarla girdiği diyaloğu görüntülemek isterken futbolcuların saldırısına uğradı.

O görüntüleri sonrası spor muhabirlerine destek mesajları yağarken Başakşehirli futbolcular taraflı tarafsız tüm sporseverler tarafından kınandı.

"AĞZI YÜZÜ NASİBİNİ ALDI"

Maraton programının sunucusu Şansal Büyüka'nın olayla ilgili yorumu ise tepki çekti. Meslektaşının yediği dayağı canlı yayında gülerek anlatan Büyüka, "Ağzı yüzü nasibini aldı" ifadelerini kullandı. Büyüka bu yorumunu sonrasında düzeltmeye çalışsa da sosyal medyaya görüntüler tepki çekti.