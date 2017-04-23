Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Trabzonspor’a 3-0 yenilerek Avrupa kupaları iddiasında yara alan Antalyaspor’un maçtan önce sosyal paylaşım sitesi Instagram’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir paylaşımda bulunuldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve ilk 11’de forma giyen futbolcuların çocukluk fotoğrafları paylaşıldı. Yapılan paylaşım kısa süre içerisinde 865 beğeni alırken kullanıcılar tarafından çok sayıda yorumda bulunuldu. Kullanıcılar tarafından yapılan bazı yorumlar da ise, “Harika, kim düşündüyse süper olmuş, tebrikler Antalya, düşünen yapan sağ olsun, bravo Antalya bravo, çok orijinal olmuş, Mükemmelsin Antalyaspor, bu efsane olmuş” şeklinde ifadeler kullanıldı.