Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Trabzonspor’a 3-0 yenilerek Avrupa kupaları iddiasında yara alan Antalyaspor’un maçtan önce sosyal paylaşım sitesi Instagram’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir paylaşımda bulunuldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve ilk 11’de forma giyen futbolcuların çocukluk fotoğrafları paylaşıldı. Yapılan paylaşım kısa süre içerisinde 865 beğeni alırken kullanıcılar tarafından çok sayıda yorumda bulunuldu. Kullanıcılar tarafından yapılan bazı yorumlar da ise, “Harika, kim düşündüyse süper olmuş, tebrikler Antalya, düşünen yapan sağ olsun, bravo Antalya bravo, çok orijinal olmuş, Mükemmelsin Antalyaspor, bu efsane olmuş” şeklinde ifadeler kullanıldı.
Trabzonspor maçı 11’inde yer alanların çocukluk fotoğrafları paylaşıldı
23.04.2017 - 16:14 | Son Güncelleme: 23.04.2017 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalyaspor’un sosyal medya hesabından Trabzonspor maçı 11’inde yer alan futbolcuların çocukluk fotoğrafları paylaşıldı.
Etiketler : Trabzonspor,
467211 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/467211.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
27
18
7
2
54
23
31
61
2
Başakşehir
28
16
9
3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
27
14
8
5
50
26
24
50
4
Galatasaray
27
15
4
8
50
32
18
49
5
Trabzonspor
28
14
5
9
34
27
7
47
6
Antalyaspor
28
12
7
9
32
35
-3
43
7
Gençlerbirliği
28
10
9
9
28
28
0
39
8
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
11
Bursaspor
27
10
5
12
29
35
-6
35
12
K.D.Ç. Karabük
28
10
5
13
30
37
-7
35
13
Alanyaspor
28
10
4
14
45
51
-6
34
14
Akhisar Bld.
27
8
6
13
21
38
-17
30
15
Kayserispor
28
7
6
15
36
51
-15
27
16
Gaziantepspor
28
7
4
17
28
47
-19
25
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
27
5
5
17
24
47
-23
20
28. Hafta Maçları
21.4.2017
Atiker Konyaspor 1 - 2 Gaziantepspor
21.4.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 0 Kasımpaşa
22.4.2017
Çaykur Rizespor 3 - 3 Medipol Başakşehir Fk
22.4.2017
Aytemiz Alanyaspor 0 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
22.4.2017
Antalyaspor 0 - 3 Trabzonspor
22.4.2017
Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor
23.4.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
23.4.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
24.4.2017
Beşiktaş - Adanaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
29
16
6
7
43
29
14
54
2
Eskişehirspor
28
14
9
5
48
34
14
48
3
Sivasspor
28
13
9
6
38
24
14
48
4
Giresunspor
29
13
8
8
37
29
8
47
5
Göztepe
29
13
7
9
44
42
2
46
6
Ümraniyespor
28
12
9
7
34
26
8
45
7
Boluspor
28
12
5
11
43
47
-4
41
8
Altınordu
28
10
9
9
35
35
0
39
9
Balıkesirspor
28
8
11
9
46
35
11
35
10
Adana Demirspor
29
8
13
8
41
40
1
34
11
Denizlispor
28
10
7
11
40
39
1
34
12
Elazığspor
28
10
8
10
35
31
4
32
13
Samsunspor
28
8
7
13
21
32
-11
31
14
Manisaspor
28
8
9
11
40
43
-3
30
15
Şanlıurfaspor
28
7
8
13
32
38
-6
29
16
Gaziantep BŞB
28
6
7
15
30
42
-12
25
17
Bandırmaspor
28
6
7
15
30
44
-14
25
18
Mersin İ.Y.
28
6
9
13
26
53
-27
24