Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresunspor karşısında sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda 3 haftada kaybedilen 8 puan, şampiyonluğu erken ilan etme hesaplarını erteledi.

Malatya ekibi, 28. haftada 2-1 mağlup ayrıldığı Eskişehirspor maçının ardından deplasmanda çıktığı 29. hafta müsabakasında rakibi Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak, 3 puan hasretini sürdürdü.

Kaybettiği puanlarla zirve mücadelesinde yara alan Malatya temsilcisi, aldığı sonuçlarla taraftarını da tedirgin etmeye başladı.

İrfan Buz’un talebeleri ikinci yarıda oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi, 3 beraberlik alarak 24 puan topladı.

Sarı-kırmızılı takımın ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlar şu şekilde:

Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Sivasspor: 0

Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Mersin İdmanyurdu: 1

Samsunspor: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor:0

Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Denizlispor: 1

Gaziantep Bş. Bld.: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2

Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Altınordu: 0

Balıkesirspor: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2

Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Şanlıurfaspor: 1

Manisaspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2

Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Elazığspor: 0

Ümraniyespor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0

Evkur Yeni Malatyaspor: 1- Eskişehirspor: 2

Giresunspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1