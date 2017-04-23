Giresunspor karşısında sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda 3 haftada kaybedilen 8 puan, şampiyonluğu erken ilan etme hesaplarını erteledi.
Malatya ekibi, 28. haftada 2-1 mağlup ayrıldığı Eskişehirspor maçının ardından deplasmanda çıktığı 29. hafta müsabakasında rakibi Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak, 3 puan hasretini sürdürdü.
Kaybettiği puanlarla zirve mücadelesinde yara alan Malatya temsilcisi, aldığı sonuçlarla taraftarını da tedirgin etmeye başladı.
İrfan Buz’un talebeleri ikinci yarıda oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi, 3 beraberlik alarak 24 puan topladı.
Sarı-kırmızılı takımın ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlar şu şekilde:
Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Sivasspor: 0
Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Mersin İdmanyurdu: 1
Samsunspor: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor:0
Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Denizlispor: 1
Gaziantep Bş. Bld.: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2
Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Altınordu: 0
Balıkesirspor: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2
Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Şanlıurfaspor: 1
Manisaspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2
Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Elazığspor: 0
Ümraniyespor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0
Evkur Yeni Malatyaspor: 1- Eskişehirspor: 2
Giresunspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1