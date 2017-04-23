Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Mersin İdmanyurdu deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Levent Eriş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor’un ligdeki çıkışına saygı duyduklarını belirten Levent Eriş, “Bize gelirsek. Biz yarışı bitirmedik. İnancımızı kaybetmedik. 10 hafta sonra 2 mağlubiyet aldık. Takımların iniş çıkışları olabilir. Sona yaklaştıkça çocuklarıma inancım değişmedi. Hafta içi yollarımızı bazı oyuncularla ayırmak istedik. Biz paradan daha çok forma aşkıyla oynamaya çalışan sıralamadaki yerini beğenmeyen oyuncular değil arması için mücadele eden oyunculara imkan tanımak istiyoruz. Geleceğe dair bir takım şeyleri yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Armasına sahip çıkan insanlara ihtiyacımız var"

Levent Eriş, ligdeki son ana kadar mücadeleyi elden bırakmayacaklarını ifade ederek, “Son düdük çalana kadar mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Kim ne düşünür bilemem. 15 puanın hepsine talibiz. Kaçını alırız orayı bilemem ama biz tabii ki sonuna kadar kaderimizi değiştirmek için mücadele edeceğiz. Ümraniye maçı bizim için ne kadar değerliyse Eskişehir maçı da o kadar değerli. Bu çocukların mücadelesine ortak olmak isteyen herkese armasına sahip çıkan insanlara ihtiyacımız var. Vazgeçen grup olmayacağız. Bu düşüncede asla olmadık. Ben bitti demeden bizim takımın biteceğine inanmıyorum. Çocuklarımı gösterdikleri mücadeleden dolay tebrik ediyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Cuma günü seyirci bir nebze de olsa destek versin. Biz gerekeni yapacağız. Bu çocukların yanında olduklarını göstersinler” ifadelerini kullandı.