Fenerbahçeli taraftarlar 6 yıllık aranın ardından Galatasaray deplasmanına geldi. 36 otobüsle Ülker Stadyumu’ndan hareket eden sarı-lacivertliler, polis ekipleri eşliğinde TT Arena’ya giriş yaptı. Polis helikopterinin havadan takip ettiği ve yoğun güvenlik önlemleri altında stada gelen taraftarlar, yapılan passolig kart ve güvenlik kontrollerinin ardından tribüne alındı. Bazı otobüslerin camları kırılırken, otobüsten indiği sırada meşale yakan bir taraftar da polis tarafından gözaltına alındı.
Fenerbahçe taraftarı 6 yıl sonra TT Arena’da
23.04.2017 - 17:14 | Son Güncelleme: 23.04.2017 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe taraftarı, 6 yıl aradan sonra TT Arena’ya geldi. Deplasman yasağının kalkmasının ardından Ülker Stadyumu’nda buluşan sarı-lacivertliler, 36 otobüsle Seyrantepe’ye geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar 6 yıllık aranın ardından Galatasaray deplasmanına geldi. 36 otobüsle Ülker Stadyumu’ndan hareket eden sarı-lacivertliler, polis ekipleri eşliğinde TT Arena’ya giriş yaptı. Polis helikopterinin havadan takip ettiği ve yoğun güvenlik önlemleri altında stada gelen taraftarlar, yapılan passolig kart ve güvenlik kontrollerinin ardından tribüne alındı. Bazı otobüslerin camları kırılırken, otobüsten indiği sırada meşale yakan bir taraftar da polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fenerbahçe,galatasaray,derbi,arena,
467235 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/467235.aspx
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2
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16
9
3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
27
14
8
5
50
26
24
50
4
Galatasaray
27
15
4
8
50
32
18
49
5
Trabzonspor
28
14
5
9
34
27
7
47
6
Antalyaspor
28
12
7
9
32
35
-3
43
7
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10
9
9
28
28
0
39
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Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
11
K.D.Ç. Karabük
28
10
5
13
30
37
-7
35
12
Bursaspor
28
10
5
13
30
40
-10
35
13
Alanyaspor
28
10
4
14
45
51
-6
34
14
Akhisar Bld.
28
9
6
13
26
39
-13
33
15
Kayserispor
28
7
6
15
36
51
-15
27
16
Gaziantepspor
28
7
4
17
28
47
-19
25
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
27
5
5
17
24
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-23
20
28. Hafta Maçları
21.4.2017
Atiker Konyaspor 1 - 2 Gaziantepspor
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22.4.2017
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23.4.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
24.4.2017
Beşiktaş - Adanaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
29
16
6
7
43
29
14
54
2
Eskişehirspor
28
14
9
5
48
34
14
48
3
Sivasspor
28
13
9
6
38
24
14
48
4
Giresunspor
29
13
8
8
37
29
8
47
5
Ümraniyespor
29
12
10
7
36
28
8
46
6
Göztepe
29
13
7
9
44
42
2
46
7
Boluspor
29
13
5
11
47
48
-1
44
8
Altınordu
28
10
9
9
35
35
0
39
9
Balıkesirspor
28
8
11
9
46
35
11
35
10
Adana Demirspor
29
8
13
8
41
40
1
34
11
Denizlispor
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10
7
11
40
39
1
34
12
Elazığspor
28
10
8
10
35
31
4
32
13
Samsunspor
28
8
7
13
21
32
-11
31
14
Manisaspor
28
8
9
11
40
43
-3
30
15
Şanlıurfaspor
28
7
8
13
32
38
-6
29
16
Gaziantep BŞB
28
6
7
15
30
42
-12
25
17
Bandırmaspor
29
6
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16
31
48
-17
25
18
Mersin İ.Y.
29
6
10
13
28
55
-27
25