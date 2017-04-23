Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli taraftarlar 6 yıllık aranın ardından Galatasaray deplasmanına geldi. 36 otobüsle Ülker Stadyumu’ndan hareket eden sarı-lacivertliler, polis ekipleri eşliğinde TT Arena’ya giriş yaptı. Polis helikopterinin havadan takip ettiği ve yoğun güvenlik önlemleri altında stada gelen taraftarlar, yapılan passolig kart ve güvenlik kontrollerinin ardından tribüne alındı. Bazı otobüslerin camları kırılırken, otobüsten indiği sırada meşale yakan bir taraftar da polis tarafından gözaltına alındı.



