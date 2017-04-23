Bu sezon sergilediği performansla zirve yarışında geride kalan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray , kendisi gibi kötü bir dönem geçiren rakibini mağlup etmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ilk derbi galibiyetini de Fenerbahçe karşısında almak istiyor.
F.BAHÇE PUAN FARKINI AÇMAK İSTİYOR
Bu sezon oynadığı derbileri kaybetmeyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek aradaki puan farkını açmak istiyor.
İki takım arasında oynanacak karşılaşma bugün saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Aatıf, van Persie