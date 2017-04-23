Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon sergilediği performansla zirve yarışında geride kalan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray , kendisi gibi kötü bir dönem geçiren rakibini mağlup etmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ilk derbi galibiyetini de Fenerbahçe karşısında almak istiyor.

F.BAHÇE PUAN FARKINI AÇMAK İSTİYOR

Bu sezon oynadığı derbileri kaybetmeyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek aradaki puan farkını açmak istiyor.

İki takım arasında oynanacak karşılaşma bugün saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Aatıf, van Persie