Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'un 33. hafta mücadelesinde Ankaragücü deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile karşılaştı. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta Ankaragücü, Kayseri Erciyesspor'u 4-1 yendi ve TFF 1. Lig'e yükseldi. Ankaragücü, ligin son haftasına 2. sıradaki Gümüşhanespor'un 4 puan önünde girmeyi başarırken, 1 sezon üçüncü ligde oynadıktan sonra yeniden 2. lige dönmeyi başardı.
Ankaragücü'ne Kayseri Erciyesspor karşısında galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ömer Bozan, 45. dakikada Kenan Özer, 45. dakikada Muharrem Ozan Cengiz ve 72. dakikada Erhan Şentürk kaydetti. Kayseri Erciyesspor'un tek golünü 90. dakikada Serkan Demirezen attı. Ankaragücü bu galibiyetle puanını 69'a çıkarmayı başardı.
Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta son hafta maçında taraftarı önünde Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Sedat Bayrak xx, Mehmet Can Küçük xx
Kayseri Erciyesspor: Osman x, Mehmet xx, Bilal x, Serkan x, Çağatay x, Ahmet x, Yunus xx, Seyfettin x (Okan dk. 46 x), Batu Han x, Cüneyt x (Turgay dk. 82 ?), Muhammed x (Burak dk. 59 x)
Ankaragücü: Korcan xx, Ferhat xx (Harun dk. 70 xx), Ömer xx (Enes dk. 60 xx), Mehmet xx, Erhan xx (Çağatay dk. 75 xx), Cenk xx, Serkan xx, Muharrem xx, Muhammed xx, Sezgin xx, Kenan xx
Goller: Serkan (dk. 89) (Kayseri Erciyesspor), Ömer (dk. 27), Kenan (dk. 44), Muharrem (dk. 45) (Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Cüneyt, Muhammed, Ahmet, Bilal (Kayseri Erciyesspor), Ferhat, Kenan, Çağatay (Ankaragücü)