Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Gençlerbirliği'ne mağlup olan ve üst üst 4. kez yenilen Kayserispor'da Sergen Yalçın görevinden istifa etmişti.

Kayserispor yönetimi, Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktör Mesut Bakkal'la büyük ölçüde anlaşma sağladı.