Son olarak Gençlerbirliği'ne mağlup olan ve üst üst 4. kez yenilen Kayserispor'da Sergen Yalçın görevinden istifa etmişti.

Kayserispor yönetimi, Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktör Mesut Bakkal'la büyük ölçüde anlaşma sağladı.