Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları da yer aldı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçını izlemek için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in özel davetlisi olan Türk Telekom Arena Stadı'na gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları daha sonra başkan Özbek ile fotoğraf çektirdi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularını Türk Telekom Arena'da gören Galatasaray taraftarları büyük bir şaşkınlık yaşarken; Diriliş Ertuğrul Dizisi oyuncuları ile Galatasaraylı taraftarlar fotoğraf çektirdi.

Galatasaray Tv'ye röportaj veren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan bir süre Dursun Özbek ile sohbet etti. Dursun Özbek Diriliş Ertuğrul oyuncularına Galatasaray forması hediye etti. Engin Altan Düzyatan ve Cengiz Çoşkun daha sonra dev derbiyi izlemek için tribünlerdeki yerlerini aldılar. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Engin Altan Düzyatan karşılaşma öncesi hayli heyecanlı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Diriliş Ertuğrul, yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan'ın paylaştıkları dizi filmdir. İlk bölümü 10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlandı. İlk bölümün yayınlanmasının ardından yayınlandığı günün AB grubu reyting sıralamasında 1. sırada yer aldı. Ayrıca dizi 2015 yılının en iyi dizisi ödülünü aldı. Ardından 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 2016 Yılının En İyi Dizisi ödülünü kazandı.

Diriliş Ertuğruldizisinin ilk sezon hikayesi 13. yüzyılda Kayı Boyu'nun Tapınak Şövalyeleri'ne karşı olan mücadelelerini konu almaktadır. Dizinin ikinci sezon hikayesi ise 13. yüzyılın ortalarında yine Kayı Boyu'nun bu sefer Moğollar'a karşı olan mücadelelerini konu almaktadır. Üçüncü sezonda ise 13. yüzyılın ortalarında Söğüt 'e yerleşen Kayı Boyu Ertuğrul Bey önderliğinde Bizans İmparatorluğu ve Candaroğulları Obasına karşı mücadele edecektir. Dizi için 6 ay kadar hazırlık yapılmıştır. Oyuncuların tamamına at binicilik dersleri verilirken, erkek oyunculara da kılıç kullanma dersleri verildi.