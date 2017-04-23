Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğlen saatlerinde Kadıköy'de Ülker Stadı'nın önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, kulübün ayarladığı 30'un üzerinde belediye otobüsüyle Türk Telekom Arena'ya hareket etti.

Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleşen yolculuk sırasında Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerini taşıyan otobüslere zarar verdi. Taraftarlar, birçok otobüsün camını kırdı. Büyük bir olay çıkmadan Türk Telekom Arena'ya gelen 2 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, maçtan 2.5 saat önce kendileri için ayrılan tribünlerde yerini aldı.

Son olarak Galatasaray deplasmanına 18 Mart 2011'de giden sarı-lacivertli taraftarlar, tam 2 bin 228 gün sonra Türk Telekom Arena'da takımına destek oldu.