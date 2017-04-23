Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimsenin olmadığı bir sırada intihar eden Rajtoral evinde kendini tavana asarak intihar etti.

Antepia'da oturan Rajtoral, komşularının şüphelenmesi üzerine polis çağırması sonucu evine girildiğinde tavanda asılı vaziyette bulunduğu görüldü. Şok intihar Gaziantepspor camiasını yasa boğdu.

BAŞKAN KIZIL'DAN AÇIKLAMA

Canlı yayına katılan Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl: "Rajtoral intihar etmiş, maalesef hayatını kaybetti. Rajtoral antrenmana gelmemiş, evine gidip bakmışlar kapının arkadan kilitli olduğunu görmüşler. Şu anda şoktayım. Rajtoral çok düzgün bir çocuktu, hiçbir sorunu yoktu" dedi.

"Tüm takım şokta"

Teknik Direktör Bülent Uygun, derbinin ardından canlı yayında bulunan Tümer Metin'e: "Tüm takım şokta, herkes ağlıyor. Kendini asarak intihar etmiş" diye kısa bir bilgi verdi. Uygun yayına katılmayı reddetti.