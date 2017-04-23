Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat Galatasaray galibiyetini değerlendirirken, "Deplasmada Galatasarayla oynadık ve böyle bir karşılaşmaya çıkıyorsanız, rakibinizde son dönemde neler olduğunu biliyorsanız sonuna kadar savaşacaklarını bilirsiniz. Biz böyle bir Galatasaray bekliyorduk. Çok fazla pozisyon yoktu. İlk ve ikinci yarıda rakibimiz biraz dahna fırsatları üretmeye çalışan taraftı. Harika bir maç oldu mu?Hayır olmadı. Golü biz bulduk ve ihtiyacımız olan galibiyeti aldık. Kazanan taraf olmak güzel." dedi.

Selçuk ve Snejider'e erken baskı yaptıklarını kaydeden Advocaat, "Onlar harika oyuncular. Forvete iyi pas atıp onları gol pozisyonuna sokabiliyorlar. Onlara erken baskı yaptık ve engellemeye çalıştık. Bir yandan da adil ve dürüst olmalıyım. Maçın büyük bir bölümünde Galatasaray üstün olan taraftı. Bunda iç sahada oynamaları etkendi." yorumunu yaptı.

Şampiyonluk şansı için de Hollandalı teknik adam, "Şu anda artık çarşamba günü oynayacağımız kupa maçını düşüneceğiz. Onun ardından lige bakacağız. Önümüze maç maç bakacağız." demekle yetindi.