Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom Arena'daki maçta Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü atan Josef de Souza, böyle bir derbide gol attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sözlerine kendisini maça yetiştiren sağlık ekibine teşekkür ederek başlayan Josef "Doktorumuz ve sağlık ekibimize iyileşmem için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Beni bu maça yetiştirdiler. Ne benim ne de takımım için iyi bir karşılaşmaydı. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Derbilerde önemli olan kazanmaktır, bunu başardık. Takım halinde mutluyuz. Gol attığım için ayrıca mutluyum. Fenerbahçe'yi en azından bu sezon ikinci sıraya taşımak istiyoruz" dedi.

Attığı golü anlatan ve duygularını paylaşan Brezilyalı futbolcu "Gol atmak her zaman güzeldir ama Türkiye'nin en büyük derbisinde gol atıyorsanız bu daha da güzeldir. Golünüz galibiyeti getiriyorsa ve bu galibiyet deplasmanda geliyorsa, bu en güzelidir. Fenerbahçe'yi bundan sonra daha iyi noktalara taşımak için bu görüntüyü devam ettirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.