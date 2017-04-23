Fenerbahçe, Galatasaray derbi galibiyetini sosyal medyadan Sezar'ın sözüyle duyurdu. Roma İmparatoru Julius Sezar'ın Pontus asıllı Basforos kralı II. Pharneke'yi yendiği kanlı savaşın ardından söylediği "Veni-vidi-vici'ye (Geldim, gördüm, yendim) atıfta bulunan Sarı Lacivertliler, bulunarak, "geldik, gördük, yendik" ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı o paylaşımlar: 