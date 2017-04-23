Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe maçını değerlendiren Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, "Çok çok önemli bir maçtı. Kazanmamız gerekirdi. Ama rakibimiz sadece 2 pozisyona girdi ve golü buldu. Golde, güzel bir orta gelmiş ve o anda bir konsantrasyon eksikliği yaşamışız. Soza kafa toplarına iyi çıkan bir oyuncu ve gol oldu. Haketmediğimiz bir mağlubiyet aldık." yorumunu yaptı.

Şampiyonlar Ligi şanslarının azalmasıyla ilgili olarak da Muslera üzüntüsünü dile getirdi ve "Benim için futbolda şans diye bir şey yoktur. Her pozisyona yüzde yüz konsantre olmanız gerekiyor. Bu galibiyeti şans olarak görmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nden uzağız. Bizi en çok yaralayan şey de bu. Galatasaray olarak Şampiyonlar Ligi'nde her zaman olmamız gerekiyor. Yapmamız gereken önümüzdeki maçlarda herkes kendi sorumluluğunu alması ve maçları kazanmamız." ifadelerini kullandı.