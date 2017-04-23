Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"İlk önce çocuklarımızın sonra da Fenerbahçe'nin bayramını kutluyorum." diyen Volkan Demirel, "Kazanınca her şeyin unutulduğu, kaybedince her şeyin tekrarlandığı bir maç. Galatasaray'ın durumunu biliyorduk. Rakibimiz de yönetim ve teknik ekip olarak stresliydi. Bizim de bizim durumumuz da fazla iyi değildi. Ama onlara nazaran kadromuz ve pozisyonumuz daha iyi durumdaydı. Onlar bize göre daha stresliydi." dedi.

Galibiyetin anahtarı olarak sahada sakin kalmayı gösteren başarılı file bekçisi, "Sahaya sakin bir şekilde çıkıp oynadığımız takdirde maçı kazanacağımızı biliyorduk. Son dakikada gol olması galibiyetin önemini fazlalaştırıyor. Türkiye'nin en büyük derbisinde, Galatasaray'ın sahasında kazandığımız için mutluyuz. Ben buradan bu sezon birçok kez üzdüğümüz taraftarımıza hediye etmek istiyorum. Bu galibiyet umarım onları biraz mutlu etmiştir." mesajını gönderdi.

"BU TEPKİLER, KÜFÜRLER BENİ ATEŞLER, DÜŞÜRMEZ"

Maçın 2. yarısında kendisine yönelik tepkileri de değerlendirmesi istenen Volkan Demirel, "Bu tarz tepkiler artık alışılagelmiş. Her takımda bazı oyunculara bu tepkiler olabiliyor. Sakın bunu Milli Takımdaki olayla karşılaştırmasınlar. Burada tamamen Galatasaray taraftarının bana yaptığı tepkiler, tezüharaütlar vardı. Bu tarz tepkilere artık alıştık. Rakip oyuncu olarak konuşayım; bu tepkiler, küfürler beni ateşler, düşürmez. Milli takım formasıyla edilirse farklı bir tepki gösteririm, onunla karşılaştırmasınlar. Tepkilere alıştım. İyi işler yapanlar, göze çarpan isimler tepkilerle karşılaşır. Bunlara alışkınım, sıkıntı yok." açıklamalarını yaptı.