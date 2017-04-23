Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırvat teknik adam "Maç sonunda soyunma odasında oyuncularıma onlarla gurur duyduğumu söyledim. Kafalarını yukarı kaldırmalarını söyledim. Ben onlardan gurur duyuyorum şahsen. 90 dakika boyunca dominant değildik belki ama yakaladığımız pozisyonlar galibiyet için yeterdi. Şans faktörü yanımızda değildi" ifadesini kullandı.

Tudor "Önümüzde daha çok maç var, yeter ki bu ruhu ortaya koyalım. Bu ruhla oynamaya devam edeceğiz, bu da bize otomatikman puan kazandıracaktır. Bazı maçlarda iyi performans göstermediğimiz doğru ama Beşiktaş ve bugünkü Fenerbahçe derbisinde kaybetmeyi hak etmedik. 'Şans mı?' demek, 'kader mi?' demek lazım artık, böyle bir mağlubiyete kelime bulamıyorsunuz. Dediğim gibi, Bu ruhu önümüzdeki maçlara taşımamız lazım. Oyuncularım yapmaları gereken her şeyi yaptılar ama futbolda bazen bunlar olabiliyor" şeklinde konuştu.