Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lionel Messi, yeni bir rekorun sahibi oldu. Barcelona'nın Real Madrid'i 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Arjantinli, La Liga tarihinde El Clasico maçlarının en çok gol atan oyuncusu ünvanını ele geçirdi.

Barcelona, Real Madrid'i deplasmanda 90+2'de bulduğu golle 3-2 yenerken, Lionel Messi yeni bir rekorun sahibi oldu. Maçı 2 golle tamamlayan Lionel Messi, ligde El Clasico maçlarında 16. golüne ulaştı. Lionel Messi, bu istatistiğiyle Alfredo Di Stefano'yu geçerek (14), La Liga tarihinde El Clasico maçlarında en fazla gol atan oldu.

Tüm organizasyonlarda Real Madrid'e attığı gol sayısını 24'e çıkaran Messi, bu sezon ligdeki gol sayısını da 31'a yükseltti. Yıldız oyuncunun Barcelona formasıyla toplamdaki gol sayısı ise 500 oldu.

Şampiyonluk yarışında yer almak için mutlak kazanmaz zorundaki Barcelona'da takımını galibiyete taşıyan Messi, maç sonrası formasını çıkararak Real Madrid taraftarlarına gösterdi.