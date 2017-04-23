Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga 33. haftasında El-Clasico heyecanı yaşandı. Dev mücadeleye Santiago Bernabeu ev sahipliği yaparken maça hızlı başlayan Real Madrid, rakip sahada daha etkin taraf görünümündeydi. Real'in aradığı gol 28. dakikada Carlos Casemiro'dan geldi.

Real Madrid'in üstünlük sevinci sadece 5 dakika sürdü ve maça yeniden eşitlik geldi. Ceza sahası önünde Rakitic'ten aldığı pasla kale önünde topla buluşan Lionel Messi şık bir golle skoru 1-1'e getirdi.

İlk 45 dakika karşılıklı gollerle son bulurken ikinci yarı büyük heyecan ve tempoya sahne oldu. Real Madrid, kanatlardan hızlı geliştirdiği ataklarda Ronaldo ve Benzema ile golü yokladı ancak sonuç çıkmadı.

Maçın 73. dakikasında sahneye çıkan isim Ivan Rakitic oldu ve Barcelona'yı deplasmanda 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Ceza sahası önünde topla buluşan Hırvat yıldız sol ayağıyla müthiş bir çıkardı ve başarılı bir maç çıkaran Navas'ı mağlup etti.

Real Madrid'de Sergio Ramos 77. dakikada Messi'ye yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İspanyol yıldız 34 El-Clasico maçında 5. kırmızı kartını gördü.

10 kişi kalan Real Madrid kalesinde açıklar verse de eşitliği yakalamayı bildi. 85'te Marcelo'nun sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı topa ön direkte tek vuruş çıkaran James Rodriguez maça eşitlik getirdi.

Golden sonra daha cesaretlenen Zidane'ın takımı üst üst pozisyonlar yakaladı ancak ter Stegen üçüncü gole geçit vermedi.

Unutulmaz gecede son sözü söyleyen Lionel Messi oldu. Son dakika içinde Jordi Alba'nın ceza sahası içine çevirdiği topa çok iyi bir şut çıkaran Arjantinli yıldız takımını büyük bir sevince boğdu.

Son düdükle birlikte müthiş mücadeleyi kazanan 3-2'lik skorla Katalan ekibi oldu. Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışı bir kez daha kızıştı ve Barça bir maç eksiği bulunan Real Madrid'in averajla üzerinde liderliğe oturdu