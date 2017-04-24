Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derbilerde rakip seyirci yasağının kalkmasının ardından Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray deplasmanındaki yerini aldı ve 18 Mart 2011'den sonra ilk kez TT Arena'daki bir maça geldiler. Bu stattaki ilk derbi olan o maçtan 6 yıl sonra takımlarını Galatasaray deplasmanında destekleme fırsatı bulan sarı-lacivertliler, maç boyu takımlarına seslerini duyurmaya çalıştı. Öğle saatlerinde Ülker Stadı önünde toplanan taraftarlar, kulübün ayarladığı 30'un üzerinde belediye otobüsüyle TT Arena'ya gitti. Yolculuk sırasında taraftarlar otobüslere zarar verdi. 2 bine yakın Fenerbahçeli taraftar, 90. dakikada Josef'in golüyle gelen derbi galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçeli taraftarların TT Arena yoluculuğu olaylı geçti. Taraftarlar belediye otobüslerinin camlarını kırdı. Sarı-lacivertliler 90. dakikada gelen golle büyük sevinç yaşadı.