Derbilerde rakip seyirci yasağının kalkmasının ardından Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray deplasmanındaki yerini aldı ve 18 Mart 2011'den sonra ilk kez TT Arena'daki bir maça geldiler. Bu stattaki ilk derbi olan o maçtan 6 yıl sonra takımlarını Galatasaray deplasmanında destekleme fırsatı bulan sarı-lacivertliler, maç boyu takımlarına seslerini duyurmaya çalıştı. Öğle saatlerinde Ülker Stadı önünde toplanan taraftarlar, kulübün ayarladığı 30'un üzerinde belediye otobüsüyle TT Arena'ya gitti. Yolculuk sırasında taraftarlar otobüslere zarar verdi. 2 bine yakın Fenerbahçeli taraftar, 90. dakikada Josef'in golüyle gelen derbi galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı.
Fenerbahçeli taraftarların TT Arena yoluculuğu olaylı geçti. Taraftarlar belediye otobüslerinin camlarını kırdı. Sarı-lacivertliler 90. dakikada gelen golle büyük sevinç yaşadı.