Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Beşiktaş'tan sonra F.Bahçe'ye de 1-0'lık sonuçla yenildi. Oyuncularının performansından gurur duyduğunu belirten Hırvat hoca, "Şans faktörü bizim yanımızda değildi, iyi mücadele ettik ama istediğimizi yapamadık. Bazı maçlarda iyi performans gösteremediğimiz doğru ama oynadığımız derbilere bakınca kesinlikle kaybetmeyi hak etmiyoruz. Yeter ki bu ruhu ortaya koyalım. Böyle mücadele etmeye devam edeceğiz ve daha çok puan alacağız. Daha çok maç var. Şans mı demek lazım, kader mi demek lazım artık, böyle bir mağlubiyete kelime bulamıyorsunuz" diye konuştu. Muslera bu sözlere katılmadıklarını açık bir dille ifade ederken Podolski de yönetimi eleştirdi... İşte o sözler:

5 tane hoca değiştirdiler

Sezon sonu Japonya'ya gidecek olan Podolski G.Saray'daki son derbisi sonrası sarı-kırmızılı camiaya tavsiyelerde bulunurken yöneticileri de eleştirdi: "Teknik direktörler taktiği verir, futbolcular uygular. Duygular bu tip maçlarda önemlidir. Bu takım dünyanın en çok tanınan takımlarından biri. 5 hoca değişikliği yapıldı.G.Saray'da daha çok sakinlik ve huzur olması gerekiyor."

LUKAS PODOLSKİ: 2-3 gömlek aşağıda bir takımla oynadık

Alman yıldız, F.Bahçe'ye de ağır göndermelerde bulundu: "Herkes gördü, bizden en az 2-3 gömlek aşağıda bir takımla oynadık. İyi bir G.Saray vardı ama kaybettik. Karşımızda kazanmak için oynamayan bir takım vardı. Açıkçası 2. ve 3. lig takımlarıyla da oynadık. Onlar bile böyle değildi. Bu daha da acı. Volkan'ın yaptıkları umurumda değil. Çünkü kaybettik. Farklı bir atmosferi olan bu derbileri özleyeceğim."

FERNANDO MUSLERA: Futbolda şans yoktur

G.Saray kalecisi, "Tudor, mağlubiyeti şanssızlığa bağladı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna, "Futbolda şans diye bir şey yoktur bana göre... Her pozisyonda yüzde yüz konsantrasyon olmanız gerekir. Yediğimiz golü şanssızlık olarak görmüyorum. Golde yüzde yüz konsantrasyon kaybı yaşadık. Şampiyonlar Ligi'nden uzağız, bizi en çok yaralayan bu oluyor" yanıtını verdi. Uruguaylı kaleci sonuç için de, "Biz oynadık, 2 pozisyona giren rakibimiz kazandı. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. De Souza bomboş kaldı ve ve kötü golü yedik" dedi.