Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

TT Arena’daki derbiden zaferle ayrılan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için önemli bir avantaj elde etti. Bu sezon şampiyonluktan uzak kalan iki takımın mücadelesi aynı zamanda Devler Ligi yarışı için büyük önem taşıyordu. Geçtiğimiz hafta Galatasaray’dan üçüncülüğü kapan sarı-lacivertliler hem sıralamadaki yerini korumak hem de Başakşehir’in Rize’de 2 puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek istiyordu. Sarı-lacivertlilerin planı tuttu ve Arena’dan alınan 3 puan Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’ne bir adım daha yaklaştırdı. Lig ikincisi Başakşehir’in önümüzdeki hafta lider Beşiktaş’a yenilmesi halinde Fenerbahçe de Rize’yi evinde yenerse puan farkını 1’e indirmiş olacak.

Derbi canavarı Fener

Fenerbahçe ayrıca TT Arena’da elde ettiği galibiyetle Galatasaray’a karşı ikili averajda da üstünlüğü ele geçirmiş oldu. Kadıköy’deki ilk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi yarışında muhtemel bir puan eşitliği halinde averaj sahibi oldu. Derbilerde son yıllarda rakiplerine karşı büyük üstünlük kuran Fenerbahçe bu geleneğini de sürdürmüş oldu. Tarihi rakibini evinde deviren sarı-lacivertliler, bu sezon 4. derbisinde de mağlubiyet görmedi. Sarı Kanaryalar, bu sezon derbilerde kalesini gole kapatmayı da başardı. Volkan Demirel, iki Beşiktaş, iki Galatasaray derbisinde de gol yemedi. Fenerbahçe, Süper Lig’deki son 6 derbisinde de rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.